"Tenho dificuldades em encontrar pontos fracos no FC Porto"

João Pedro Sousa fez a antevisão do jogo com o FC Porto, marcado para domingo, no Estádio do Dragão

Pausa do campeonato: "Foi muito tempo a treinar e a não competir e nós treinámos para competir. Sem competição, as coisas não evoluem e, por isso, foi prejudicial".

Dragão é a prova de fogo do líder? "Antes de mais, quero dizer que é um orgulho para o clube entrarmos no Dragão como líderes à oitava jornada. No entanto, nada do que se fala ou do que se escreve me leva a pensar de outra forma que não sair do Dragão com o primeiro lugar. Trabalhamos diariamente para isto, independentemente do adversário sabendo, porém, que vamos encontrar um adversário complicado. Vamos encontrar um clube de elite, uma equipa que está formatada para uma competição como a Champions, apesar desta época não a disputar, com uma equipa técnica muito competente e deixe-me dizer que esta equipa respira Sérgio Conceição. Tem a ambição e os níveis competitivos do treinador. Porém, estamos preparados para as dificuldades e não vamos mudar nada da nossa identidade".

Palavras de Sérgio Conceição depois do FC Porto-Rangers: "Falta de prazer no FC Porto? Não vou comentar o que o Sérgio disse. O FC Porto rapidamente dá respostas, habitualmente não fica dois jogos com maus resultados e nós vamos tentar contrariar essa situação".

Nervosismo no Dragão: "Não, de todo. A nossa filosofia mantém-se. Com certeza que vamos ter um adversário que quer contrariar a nossa forma de jogar. Sabemos que o FC Porto vai entrar com as linhas subidas, para nos tentar pressionar até tendo em conta a observação que fizeram do nosso jogo contra o Belenenses, onde tivemos algumas dificuldades na primeira fase de construção. Mas a equipa não vai, de todo, sentir qualquer tipo de pressão".

Forma de contrariar o FC Porto: "A nossa ideia vai-se manter e passa por uma boa circulação, jogo interior e tentar saídas pelos corredores, colocando várias opções nas zonas de finalização. O nosso plano de jogo está montado, tendo em conta as características do nosso jogo e dos jogadores".

Pontos fracos do FC Porto: "Tenho dificuldades de os encontrar. Pontos menos fortes pode haver alguns, mas os números não me dizem isso. O FC Porto em casa para o campeonato ainda não perdeu e não sofreu golos".

Jogo com o Sporting serve de inspiração? "Há pequenas nuances que se podem utilizar a partir desse jogo, mas a semana foi igual a todas as outras".