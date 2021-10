"Temos que imitar o que temos feito nas Taças" 

Ivo Vieira fez a antevisão do jogo de sábado, em São Miguel, com o Santa Clara

Santa Clara: "Estamos identificados e temos conhecimento dessa alteração técnica, nem que seja por aquilo que foi o último jogo. Foi nítido que o Santa Clara, com o U. Leiria, jogou de uma forma diferente. Jogava com uma linha de cinco e agora jogou com uma linha de quatro. Agora, não me cabe a mim dizer como vão jogar, mas de facto houve uma mudança e pode haver alterações no sistema tático do adversário. Preparámos as duas situações: o que vinha sendo feito até então e o que foi feito neste último jogo. Precisamos de somar os pontos que bem necessitamos."

Desempenho nas Taças e no campeonato: "Em termos de resultados temos que imitar o que temos feito na Taça. Está a faltar-nos o resultado, porque em termos de volume e ideia de jogo não estamos perfeitos, mas é o resultado que nos tem faltado. A equipa trabalha, temos tido alguma infelicidade e posso dizer que essa felicidade tem aparecido nas Taças. Vamos à procura de ser mais iguais ao que temos feito na Taça, porém no fundo é o resultado que tem que mudar."

Paragem: "Tentámos melhorar alguns aspetos e fortalecer o que podemos fazer mais e melhor. Vamos confiar que as bolas vão entrar e proteger a nossa baliza da melhor forma possível."