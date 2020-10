"Temos que estar ao nosso melhor nível para bater um Rio Ave muito forte"

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, fez esta sexta-feira a antevisão do encontro frente ao visitante Rio Ave, relativo à terceira jornada da I Liga, que se inicia este sábado, a partir das 18h30.

Dificuldades esperadas frente a um adversário que jogou a meio da semana: "Esperamos uma equipa competente, uma equipa madura, uma equipa que tem dos melhores jogadores do nosso campeonato. Vamos, seguramente, ter muitas dificuldades e ter que estar ao nosso melhor nível para bater um Rio Ave muito forte."

Mexidas na equipa da Famalicão em função do adversário: "Não. Como disse em semanas anteriores, estamos essencialmente preocupados com o nosso treino e muito focados em nós. O que poderá alterar relativamente às semanas anteriores será a estratégia para o jogo. Tudo o resto não. Temos que crescer e vamos fazê-lo a olhar para nós. Temos que melhorar muita coisa e, portanto, não vamos alterar em função do adversário. Esperamos que o adversário vá mudar, pelos muitos jogos feitos, com prolongamentos, mas o Rio Ave tem um plantel rico e de grande qualidade. Jogue quem jogar, vamos encontrar um Rio Ave muito forte."

Dani Morer, Jorge Pereira e Abdul Ibrahim ausentes: "Os três estão inatos clinicamente."

Falha do apuramento para a Europa, a eliminação do Rio Ave e o objetivo desta época: "Com certeza que ficamos triste na altura [empate a três com o Marítimo que impossibilitou a qualificação europeia]. Ficamos orgulhosos do que fizemos, independentemente do desfecho. Não somos candidatos [a um lugar europeu nesta nova época] e o grande objetivo é somar 34 pontos. Para isso, temos de ganhar jogos, com a mesma forma do ano passado. Jogar bem e para tentar ganhar independentemente do adversário."

Não Perca Sporting Sporting um a um: Tiago Tomás e Wendel de cabeça erguida Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Sporting que defrontaram o LASK Linz, no play-off da Liga Europa. Os austríacos venceram por 4-1.

Equipa mais forte emocionalmente após vitória sobre o Belenenses: "Estamos melhores, a crescer. Na primeira jornada, estavamos com algumas limitações. Por exemplo, o Calvin Verdonk chegou, fez cinco sessões de treino e fez metade do primeiro jogo [contra o Benfica, na primeira jornada]. O último jogo dele havia sido em fevereiro. Só prova a qualidade e o profissionalismo dos atletas que compõe o plantel. Vamos ficar melhores e, seguramente, mais competitivos."

Presença de público no jogo Santa Clara Gil Vicente: "Primeiro ponto: temos saudades dos nossos adeptos, do público, de ver estádios de futebol cheios. Vê-los sem público é contranatura, não faz sentido. Mas, enquanto morrer gente no nosso país, não vou opinar sobre esse assunto."