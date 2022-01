"Estivemos quase 10 dias em casa, devido à covid-19, e nunca é benéfico estar parado"

Rui Pedro Silva vai fazer amanhã a estreia na Liga Bwin como treinador principal. O sucessor de Ivo Vieira já dirigiu a equipa na Taça de Portugal, contra o Portimonense, numa altura em que tinha acabado de chegar ao clube. Amanhã, em Braga, espera que a sua equipa dê uma boa resposta, depois de ter recuperado os jogadores que estiverem afastados dos treinos devido à covid-19.

Primeiros dias no Famalicão: "Chegámos ao clube e tivemos logo um jogo da Taça de Portugal. Depois apareceu o surto de covid-19 no clube. Não foi fácil. Tentámos minimizar os problemas, mas agora estamos preparados e tivemos uma boa semana de trabalho. Estamos a trabalhar as nossas ideias, a implementar o nosso processo e vamos ter um jogo bastante importante no sentido de perceber o nosso crescimento e se as nossas ideias estão a ser bem acolhidas. Quanto à minha estreia na Liga Bwin, é mais um jogo."

Covid-19: "Viemos de uma boa semana de trabalho, mas temos a noção que estivemos quase 10 dias parados em casa, com bastantes atletas com covid-19, e nunca é benéfico estar parado em casa, por muito que tentemos minimizar esses problemas. Não podemos chamar uma semana tranquila, porque fizemos muitos testes e estamos sempre receosos que voltemos a ter mais algum atleta positivo e temos de reajustar as ideias. Mas estamos preparados para o jogo de amanhã."

Braga: "O Braga é uma equipa muito forte, tem uma boa estrutura e um treinador que tem uma ideia e um processo de jogo bem implementado, com muitos jovens na equipa principal, o que tem resultado. Espero um Braga muito forte."

Mercado: "Não temo nenhuma saída e nem espero que saia alguém neste mercado de janeiro, mas sabemos que é uma janela e e tanto podem entrar ou sair jogadores. É um trunfo que existe no futebol e, enquanto equipa técnica, temos de estar preparados e podemos tirar vantagens disso para nos tornar mais fortes, nunca para nos enfraquecer."

Alterações no onze: "Vamos continuar com a mesma ideia de jogo, mas podem existir algumas alterações. O jogo com o Portimonense foi de alguém que chegou aqui única e exclusivamente com uma observação externa. Com o Braga já tenho outro tipo de conhecimento interno, tenho outro tipo de relação com os jogadores e sei o que posso esperar deles."

Lesionados: "[Além de Heriberto] O Diogo Figueiras mantém-se na lista de lesionados, o Rúben Lima já integrou o treino."