Técnico do Famalicão aborda saída de Pedro Gonçalves: "Sei que ele pensa dessa forma"

João Pedro Sousa falou com os jornalistas sobre os objetivos do Famalicão para a nova época e não fugiu às questões relacionadas com o mercado de transferências.

Como se faz melhor após época muito positiva: "O que vamos tentar fazer é trabalhar com a mesma ideia, no mesmo sentido do que fizemos no ano passado. Sem paralelismos, sem olhar para trás. Estamos orgulhosos do que fizemos no passado, mas de forma alguma isso vai desviar-nos do caminho. Sabemos por onde temos de caminhar, sabemos o que temos de fazer e que vai ser outro ano muito difícil, como na época anterior, e o nosso objetivo vai ser, tal como na época passada, aí sim, fazer o melhor possível. Essa ideia ninguém nos tira da cabeça: fazer o melhor possível, para fazer um excelente campeonato".

Objetivo é a permanência? A Europa? "Nós nunca falámos no lugar A, B ou C, mesmo no ano passado, porque, de facto, não é isso que pensamos. Preparamos todas as semanas um jogo, com o máximo de ambição, que é vencer. Portanto, o que prometemos, e não vamos fugir desta mensagem, é preparar-nos para lutar pelos três pontos, todas as jornadas, fazer o melhor possível. Se, no fim do campeonato, o melhor possível for igual ou semelhante ao ano passado, ótimo. Se for abaixo, foi o melhor possível. Se for melhor, ótimo na mesma. Mas, o que prometemos é fazer o máximo e o melhor possível pelo Famalicão".

Ideia de jogo: "É uma forma de jogar longe de estar fechada e percebemos que temos de melhorar, apesar dos excelentes resultados do ano passado, quer ao nível do jogo quer ao nível classificativo. Temos consciência de que podemos e devemos melhorar. A nossa base começa por aí, melhorar o nosso jogo, sermos mais fortes no treino, no jogo, para podermos ganhar mais vezes. Esse é o nosso objetivo".

Valorizar jogadores: "Para além de desafio, é a nossa obrigação. Estamos confortáveis nesse trabalho, gostamos de o fazer e seguramente é o que continuaremos a fazer".

Reforços: "Foi feito um trabalho já de algum tempo. Sabíamos que poderia haver saídas, até pelo rendimento de determinados jogadores. Estávamos preparados. É com naturalidade que chegam jogadores. De uma coisa temos certeza: são jogadores de qualidade e que nos vão ajudar a fazer um bom trabalho".

Prémio de Pedro Gonçalves, que rumou ao Sporting: "Percebendo que, muito merecido para o Pedro, também foi o trabalho dos colegas que o ajudaram, e sei que o Pedro também pensa dessa maneira. Posso confessar que, se calhar, outros jogadores também mereciam prémios pela excelente época que fizeram".

Preparado para mais saídas: "Estou preparado para perceber que é perfeitamente normal outros clubes estarem atentos e interessados em jogadores que demonstraram, na época passada, a qualidade que têm. Ficaria muito triste se saíssem, mas fico muito contente por eles, por irem para outros clubes de maior projeção. Aconteceu com o Pedro. Se acontecer com outro, já o disse, estamos aqui, prontos para colmatar a saída de jogadores de muita qualidade".

Como se trabalha com nove saídas, com a possibilidade de serem mais: "Felizmente, disso já podemos falar. Podemos, nós, Famalicão, porque no ano passado aconteceu o mesmo. Muito sinceramente, não vemos problemas por aí, porque o trabalho foi sendo feito. Os alvos estão identificados, vão chegando. Temos uma tarefa muito parecida com a do ano passado e não estamos minimamente preocupados. Vamos chegar onde queremos e o treino vai-nos ajudar a isso, também. Vamos começar bem o campeonato, seguramente".