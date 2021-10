Tarantini vai ser adjunto de Ivo Vieira no Famalicão

Licenciado em Ciências do Desporto e Educação Física, o ex-médio está perto de trabalhar com Ivo

Tarantini pode começar, em breve, novas funções no Famalicão. O ex-jogador que na última quinta-feira decidiu colocar um ponto final na carreira, dia em que celebrou 38 anos, poderá vir a integrar a equipa técnica de Ivo Vieira.

Ao longo das 13 temporadas em que representou o Rio Ave, o médio trabalhou com o atual presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, que foi diretor-geral dos vila-condense entre 2011 e 2018 e jogou com André Vilas Boas, atual diretor desportivo do emblema minhoto e que nas duas últimas épocas exerceu as mesmas funções no clube de Vila do Conde.

Com 444 jogos pelo Rio Ave, o agora ex-jogador que também representou Portimonense, Covilhã e Gondomar, concluiu as licenciaturas em Ciências do Desporto e Educação Física na Universidade da Beira Interior e Desporto Escolar, e o mestrado na área do futebol, sendo também doutorando na área das transições de carreira.