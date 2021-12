Surtos de covid-19 também chegam ao Famalicão: nove casos detetados

Famalicão também a contas com a covid-19

Clube emitiu comunicado esta manhã a dar conta dos casos positivos entre jogadores e staff

O Famalicão detetou nove casos positivos infetados com covid-19, entre jogadores, equipa técnica e staff. O clube minhoto não adianta a identidade dos mesmos e não esclareceu, por agora, se pensa pedir o adiamento do jogo de quarta-feira, em casa, com o Belenenses.

A conferência de imprensa de antevisão ao jogo foi cancelada, uma vez que o treinador Rui Pedro Silva é um dos infetados.

Este é mais um caso de um emblema da Liga Bwin afetado pela crescente onda de infeções ao novo coronavírus. Sporting, Benfica, Braga e Marítimo detetaram positivos durante a semana anterior.

Eis o comunicado do Famalicão:

"O Futebol Clube de Famalicão informa que, no âmbito do plano de contingência, foram realizados testes de diagnóstico à Covid-19, nos quais foram registados 9 casos positivos entre jogadores, equipa técnica e staff."