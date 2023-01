"Sou admirador da ideia de jogo do FC Porto, não me canso de elogiar o trabalho do Sérgio Conceição"

João Pedro Sousa quer Famalicão "no limite" para vencer FC Porto na 16ª jornada da Liga Bwin

O treinador do Famalicão advertiu que é necessário a equipa estar "no limite" para conseguir disputar o resultado no terreno do FC Porto, no domingo, em jogo da 16.ª jornada da I Liga Bwin.

João Pedro Sousa desvalorizou o número de pontos perdidos pelos dragões no campeonato até ao momento e salientou as dificuldades que espera encontrar perante o atual campeão nacional, no domingo, a partir das 20:30.

"O presente diz-nos que o FC Porto continua muito forte, não está no lugar que pretende. Vamos ter um jogo com um adversário com uma atitude muito pressionante, muito forte, com o FC Porto nos habituou desde sempre. Sabemos que estamos num bom momento. Queremos ir disputar o jogo e o resultado ao Dragão mas sabemos que temos que estar no limite taticamente, tecnicamente, fisicamente e em termos emocionais também", referiu o treinador, em conferência de imprensa.

O técnico da equipa famalicense defendeu que a deslocação ao Estádio do Dragão "vai ser muito importante" para o grupo, "independentemente do que possa acontecer".

"A equipa vai crescer. Vai ser um bom teste. Estamos a falar de uma equipa jovem, uma equipa que tem mudado um bocadinho a sua forma de jogar. Penso que vai ser um bom jogo para nós. E queremos dar respostas positivas", frisou.

Questionado sobre se já possuiu um Famalicão à sua imagem, João Pedro Sousa explicou que a equipa está em crescimento, mas garantiu que ainda existe um longo percurso pela frente, apesar da "onda" de bons resultados que a equipa tem vindo a fazer nos últimos jogos.

"Estamos melhor, a evoluir. Nós, treinadores, nunca estamos satisfeitos. Há sempre coisas para melhorar e corrigir. Temos consciência que ainda há um trabalho longo e com calma vamos chegar onde queremos", disse ainda.

O técnico do Famalicão aproveitou ainda para garantir que está preparado para "criar desconforto no FC Porto", elogiando, no entanto, o trabalho de Sérgio Conceição e restante equipa técnica.

"Sou admirador da ideia de jogo do FC Porto. Não me canso de elogiar o trabalho do Sérgio Conceição e da sua equipa técnica. Sabemos bem qual é a equipa que vamos encontrar, quais são os pontos fortes, que são muitos. Onde podemos criar desconforto do FC Porto, independentemente do momento, dos resultados que estão para trás", garantiu.

O jogador Rúben Lima também fez uma antevisão da partida com o FC Porto e explicou o que se pode esperar do Famalicão para este encontro, garantindo que o principal objetivo é vencer.

"Podemos esperar um Famalicão a querer ganhar. Mas vamos respeitar o FC Porto porque é uma grande equipa, que luta por ser campeão nacional e também, em termos internacionais, tenta sempre estar ao mais alto nível. Respeitamos o adversário mas também temos os nossos objetivos", salientou.

O Famalicão, em 13.º lugar, com 17 pontos, desloca-se este domingo, às 20h30, ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, terceiro classificado, com 33, numa partida da 16.ª jornada da Liga Bwin.