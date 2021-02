Silas sobre Farense: "Equipa à imagem de um dos melhores centrais portugueses de sempre"

Treinador do Famalicão fez, esta sexta-feira, a antevisão do jogo de amanhã com o forasteiro Farense, relativo à 21.ª jornada da Liga NOS

Análise ao Farense: "Espero aquilo que têm vindo a demonstrar: nos últimos dois jogos foram marcaram cinco golos e vêm para ganhar. Espero um jogo aberto e com muitas ocasiões de golo. Não vamos especular, eles seguramente também não."

Diferenças com Jorge Costa: "O que o Farense me transmite é o que o Jorge Costa me transmitia enquanto jogador. Muito ambiciosos, que jogam sempre para ganhar e são, no fundo, aquilo que o Jorge era como jogador. Por isso é que o Jorge foi um dos melhores centrais que o futebol português já teve."

Renovação de Luiz Júnior: "É mais um dos grandes valores, cheios de potencial, que a estrutura tem descoberto. No entanto, tem muito para trabalhar e melhorar com a ajuda de todos. Aquilo que eu acho mais importante na evolução do Júnior é a ajuda que tem tido do Vaná e do Zlobin. O Júnior poderá ter um grande futuro, mas terá que trabalhar muito."

Ciclo de jogos com adversários na luta pela permanência: "Não podemos perder o foco. O mais importante é o jogo com o Farense. Do décimo ao 18.º lugar há quatro pontos a separar estas posições e não existe isto em nenhuma liga da Europa e a que tem o registo mais próximo é a espanhola. Se nos distrairmos com jogos que vêm à posteriori, vamos acabar por perder o jogo. Temos é que pensar no Farense e só depois disso no Boavista."

Tática a utilizar frente ao Farense: "Aquilo em que eu mais penso é na maneira como vamos atacar melhor. Para ganhar temos que fazer golos e isso é o que mais penso."

Possível série inédita de duas vitórias seguidas: "Trabalhamos sempre para vitórias, mas o mais importante é o trabalho diário. Penso sempre assim, pequenas vitórias no dia a dia que depois nos vão dar grandes vitórias no jogo."