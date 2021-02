Silas explica o convite, o regresso e os objetivos do Famalicão

Silas, novo treinador do Famalicão fez a antevisão do jogo de quinta-feira em casa, com o Moreirense a contar para a 17ª jornada da I Liga

Sobre o Moreirense: "Espero um jogo difícil porque vamos apanhar uma equipa que vem de uma derrota pesada e que vai querer demonstrar que foi só um percalço e que quer dar a volta o mais rápido possível. O próprio Vasco Seabra já disse que o melhor para todos, nestas situações, é voltar a jogar rapidamente e eu concordo com ele. Por outro lado, vai apanhar um adversário seguramente forte, é o meu primeiro jogo, mas mesmo em três dias já implementámos coisas que queremos implementar. Estou convicto de que no jogo já se poderão ver algumas delas. "

Convite do Famalicão: "O facto de ser um projeto diferenciado, é uma das razões. Pela maneira como me apresentaram o projeto e as pessoas, que acreditam naquilo que fazem, o percurso no passado recente, pois o Famalicão foi uma das equipas que admirei muito na época passada e esta temporada continuava a admirar. Aliás, o Famalicão teve muitos resultados enganadores. O facto de eu pensar assim leva-me a perceber que a equipa tem potenciar para praticar o futebol que eu gosto e quero. Sabemos, também, que o Famalicão representa uma cidade de gente trabalhadora que se orgulha muito da equipa. Representei sempre clubes históricos que são mais do que um clube. E o Famalicão é, também, um caso destes. Foi muito fácil aceitar o convite."

Reforços contratados em janeiro: "Admirei muito a equipa do ano passado, embora tenha tido muitas alterações, mas este plantel dá-me condições para praticar o futebol que gosto. Tenho uma linha de pensamento idêntica [à de João Pedro Sousa]. O trabalho de João Pedro Sousa foi incrível e queremos dar continuidade."

Sistema tático a adotar: Nunca tive um sistema preferencial, monto as equipas para atacar melhor e para atacar melhor se tiver que usar três centrais, uso três, se for uma linha de quatro, serão quatro. Se houver algum que use menos, mas que nesse jogo entenda que vou atacar melhor, se calhar vou utilizar o que uso menos.

Abordagem em três treinos: "Não há uma coisa mais importante do que outra. Não nos podemos focar apenas nos aspetos emocionais e deixar os táticos de lado. "

Condição física de Gustavo Assunção: "Não vai estar disponível para o jogo."

Último jogo pelo Sporting em Famalicão: "Claro que não imaginava [retomar a carreira] no Famalicão. No futebol é muito difícil prever coisas. Se me perguntasse se há uns anos ia ser treinador, eu não sabia. Se aos 40 anos depois de jogar ia treinar na I Liga, eu diria que não. Se passado dois anos de estar a treinar se ia estar a treinar o Sporting? Também achava que não. No futebol é tudo muito imprevisível. "

Objetivo até ao fim do campeonato: "Jogo a jogo e jogar sempre para ganhar. Além disso, queremos recuperar a confiança que os maus resultados tiram, e não estou a falar de maus jogos, pois o Famalicão teve maus resultados e onde não esteve mal, e depois ver onde podemos chegar."