Silas deixa mensagem a Jorge Jesus e afirma: "Não acho que vá ser diferente"

Treinador vai fazer o segundo jogo no comando técnico do Famalicão frente ao Benfica, amanhã, segunda-feira, em partida agendada para as 19h00, no Estádio da Luz.

Do que viu do Benfica frente ao Vitória, considera que o Famalicão tem armas mentais e argumentos táticos para aproveitar a pressão com que o Benfica, candidato ao título, aborda este jogo?

"Acreditamos que temos argumentos. Temos trabalhado muitas situações, muito tempo para isso, para chegarmos à Luz e disputarmos o jogo cara a cara com o Benfica".

Depois de quatro jogos sem ganhar, como acha que o Benfica vai entrar? Nervoso, ansioso ou cheio de garra?

"Eu conheço bem as equipas do míster Jesus. Fui treinado por ele dois anos, já o defrontei duas vezes como treinador, sei que entram confiantes. Não acho que vá ser diferente. Aproveito também para lhe desejar as melhoras e dizer-lhe que gostaria de o ver amanhã no banco".