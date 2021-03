Silas deixa conselho a Diogo Queirós: "Antecipa muitas coisas, mas..."

Diogo Queirós, central do Famalicão

Ex-treinador do Famalicão elogia a qualidade do central, mas tece um reparo.

Silas orientou Diogo Queirós no Famalicão, central que, na última semana, esteve ao serviço da Seleção de sub-21 e, em declarações ao Canal 11, elogia as qualidades do jogador de 22 anos. Contudo, não deixa de tecer um reparo.

"Percebe o jogo muito rápido, antecipa muitas coisas, mas tem que comunicar mais. É um miúdo muito calmo e tranquilo e tem que comunicar mais. É por aí que tem que crescer, na comunicação. Analisa tudo muito bem, sabe que o colega vai cometer o erro mas depois não comunica. Já o Rúben Dias, um dos melhores do Mundo do momento, é alguém que fala, fala, fala", começou por assinalar, referindo que, nos sub-21, Queirós beneficia de atuar ao lado de ex-colegas no FC Porto:

"Na Seleção não se percebe muito pois jogou sempre com Diogo Costa, Diogo Dalot e Diogo Leite", concluiu o ex-treinador dos famalicenses.