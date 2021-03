Silas alerta: "Não podemos facilitar e sofrer golos assim"

Após derrota ao Boavista (3-0) este sábado, técnico Silas, do Famalicão, afirmou que jogadores precisam ser mais "agressivos" defensivamente e projetou recuperação na próxima jornada.

Análise do jogo: "Essa jogada do poste é uma bola de saída nossa e curiosamente dá um contra-ataque em que a bola vai ao poste. Temos ali uns minutos onde o Boavista nos surpreendeu porque apresentou quase um losango em nível ofensivo. E foram três, quatro minutos, nós percebemos rápido e adaptámos. Curiosamente, quando tínhamos nos adaptamos, tomamos o golo de bola parada. Numa jogada que acho que temos que melhorar muito em nível de agressividade defensiva, agressividade no bom sentido. Porque um golo de bola parada... O jogador do Boavista realmente passa no meio de vários jogadores nossos. Temos que melhorar mais nesse sentido, ter mais agressividade defensiva. Não podemos levar golos assim porque depois o golo intranquiliza. Mesmo assim, ainda tivemos uma bola na trave e não conseguimos marcar. Estávamos bem no jogo e depois o segundo golo, que realmente nos mandou mais para baixo. Estávamos bem no jogo, mas temos que ser mais agressivos. Na posição em que estamos, temos que ter consciência que precisamos ser muito mais agressivos. Não podemos facilitar e sofrer golos assim."

Gil Dias no corredor direito: "O Gil tem capacidade para jogar ali, porque é um jogador que acelera muito o jogo e quando recebe sozinho é um jogador que desequilibra bastante. A nível ofensivo era isso que nós queríamos. E até conseguimos várias vezes. Mas depois tivemos que nos adaptar porque realmente a vinda do Gil para dentro do lado do corredor esquerdo criou alguma superioridade e tivemos que adaptar-nos rapidamente. O jogo foi definido nos pormenores e acabámos por sofrer o golo e perdemos."

Próximo jogo: "Agora é recuperar os nossos jogadores, temos que ser conscientes. Não vale a pena estarmos a pensar no passado. Estamos na posição em que estamos, precisamos recuperar os jogadores, vamos ter o outro jogo também a valer três pontos, o que vamos fazer agora é recuperar os jogadores e prepararmo-nos para o próximo. Não há muito mais a fazer agora."