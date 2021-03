Silas: a análise ao Boavista, o que falta ao Famalicão e ainda Kraev

Treinador do Famalicão fez a antevisão do jogo deste sábado, no Bessa, frente ao Boavista.

Duelo com o Boavista: "Não encaro um jogo contra um adversário direto. É um jogo como outro qualquer, para mim valem todos três pontos e é um jogo que queremos ganhar contra uma equipa boa que joga em sua casa. Não acho que seja um rival direto porque estamos todos muito perto uns dos outros e com uma vitória para a semana já passamos a ter outros rivais diretos por outros objetivos".

Análise ao Boavista: "A nível ofensivo é uma equipa muito imprevisível, tanto faz linha de três com um lateral, como faz linha de três com o Javi García, às vezes baixa o Javi García e baixa outro médio e transforma uma linha de dois ou três em quatro, é uma equipa muito imprevisível a nível ofensivo com um treinador que dispensa apresentações, é um dos melhores treinadores portugueses, com uma vasta carreira, com vasta experiência e essa experiência permite-lhe também adquirir estes processos com jogadores de muita qualidade. O projeto inicial seria para lutar pela Europa, pelos jogadores que têm, e pelo treinador que têm, e apanharam-se nesta situação, portanto esperamos um jogo difícil, aberto, porque são duas equipas e dois treinadores que gostam futebol de ataque e que esperamos ganhar".

O que espera no Bessa? "Espero um jogo aberto, duas equipas que querem jogar para ganhar e que precisam de ganhar. Não espero duas equipas a especular pelo resultado, nós não o vamos fazer, nós vamos jogar ao ataque, claro que temos de ter em conta o que o Boavista nos poderá deixar fazer e acredito que o Boavista pense da mesma maneira. Não estou à espera de um jogo fechado e com poucas oportunidades de golo."

O que falta ao Famalicão? "É verdade que não temos feito golos como gostaríamos de fazer, mas quando chegámos aqui encarámos isto desta forma: fizemos um diagnóstico e achámos que devíamos por solidificar o nosso processo defensivo, porque devemos ter um suporte para o nosso processo ofensivo. O processo ofensivo demora mais e é mais difícil de trabalhar e é preciso ter um suporte a nível de organização defensiva para quando o nosso processo ofensivo falhar não sofrermos com isso. Essa foi a nossa estratégia: criar uma ideia coletiva defensiva que nos permita poder atacar da maneira que queremos que é com muita imprevisibilidade, mas para isso precisamos de ser sólidos a nível defensivo. Sinto que estamos sólidos a nível defensivo. Aos poucos ver-se-á coisas diferentes a nível ofensivo".

Reforço de inverno, Kraev não é utilizado desde a estreia de Silas no comando técnico. Não encaixa na sua ideia de jogo?

"Encaixa, como se encaixam os outros 27. Temos 28 jogadores, é uma questão de matemática, só podem jogar 11 e há 17 que têm de ficar de fora", explicou. "É um jogador com muito potencial, como os outros todos, terá as suas oportunidades, mas quando eu entender", acrescentou. "A única razão não é por estar a trabalhar mal, ao contrário, está a trabalhar muito bem, mas quem está a jogar está bem e os outros têm que esperar pela sua oportunidade", afiançou Silas.

Com um mês de trabalho, a equipa está mais perto do rendimento desejado pelo treinador?

"Está mais perto também porque os jogadores tiveram uma abertura enorme para ideias novas e para uma maneira de trabalhar diferente e nesse sentido sentimos uma rápida vontade de assimilar ideias. Os nossos jogadores treinam muito bem, estou encantado com a maneira como eles treinam e, pouco a pouco, estão bastante melhor".