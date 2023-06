Ivo Rodrigues e Denilson já deixaram o plantel.

É certo que o defeso trará várias caras novas para o Famalicão mas, de momento, é no setor ofensivo que residem as principais carências.

As saídas do extremo Ivo Rodrigues e do avançado Denilson deixaram o ataque com três alas (Iván Jaime, que tem mercado, Puma Rodríguez e Théo Fonseca, a recuperarem de lesões graves) e dois avançados (Cádiz e Rui Fonte, pouco utilizado).