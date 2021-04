Será este o segredo de Iván Jaime no Famalicão? "A verdade é que começou a marcar"

Juan Manuel veio para Portugal há cerca de mês e meio e o filho começou a marcar. De feitio tranquilo, o médio "não descansa" até atingir as metas que define.

Três golos repartidos por quatro jogos fazem de abril o melhor mês de Iván Jaime no Famalicão.

O médio, contratado ao Málaga no verão passado, desatou a marcar, curiosamente a partir do momento em que o pai, Juan Manuel, veio para Portugal acompanhar de perto o filho na primeira experiência longe de Espanha. "Se dou sorte? É uma coincidência [risos]. Mas a verdade é que ele começou a marcar. Sente-se mais cómodo comigo aqui", conta Juan Manuel a O JOGO que por estar aposentado tem disponibilidade para viver em Famalicão.

Jaime bisou no triunfo, por 3-0, diante do Gil Vicente e o último golo teve um toque de magia, ao fazer passar a bola por cima do guarda-redes Dénis, antes de finalizar. Juan não estranha a façanha. "É um jogador muito técnico e além disso não descansa enquanto não atingir as metas que define. Parece fácil aquele segundo golo, mas não é. Tem 20 anos feitos em setembro, mas com as ideias muito claras em tudo na vida", elogia.

Em miúdo, Iván começou na equipa do bairro onde morava e Juan Manuel só começou a sentir que tinha em mãos um caso sério quando o Málaga o contratou. "Sempre foi uma criança tranquila, estudiosa, não era de muitas saídas e nunca tivemos grandes problemas. No início não te dás conta do que ele pode vir a ser, no futebol de sete marcava bastantes golos, mas a partir do futebol de onze sempre foi médio. O Málaga contratou-o e aí já o vês num clube mais a sério. Nos Juvenis destacou-se e, aos 17 anos, estreou-se pela equipa principal, na Taça do Rei. O estádio estava cheio e os adeptos a cantarem o nome dele, mas o futebol é muito difícil", adverte. "No futebol hoje marcas dois golos e és bom, amanhã não marcas e és fraco. Porém, ele está no bom caminho", completa Juan Manuel.

Pai e filho adaptaram-se bem a Famalicão, cidade "muito tranquila", embora "mais fria" que Málaga. Se, no futuro, Iván Jaime der o salto para um gigante europeu, Juan Manuel estará preparado para o acompanhar. "É o sonho de qualquer pai. Pode lá chegar caso continue a trabalhar assim", vaticina.