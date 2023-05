Segurar Otávio é o plano do Famalicão: central custa meio milhão de euros

Para contratar o jogador emprestado pelo Flamengo, a SAD terá de pagar 500 mil euros.

Otávio deverá ficar em definitivo no Famalicão, após o final da temporada. O central, emprestado pelo Flamengo (Brasil) em janeiro, chegou ao clube para começar pelos sub-23, mas impressionou João Pedro Sousa e passou, inclusive, à frente de Diogo Queirós, cotando-se numa primeira fase como alternativa aos indiscutíveis Riccieli e Mihaj, mas face à lesão sofrida pelo central albanês saltou para o onze inicial, tendo seis jogos a titular, três consecutivos.

O brasileiro, de 21 anos, tem uma cláusula de compra no valor de 500 mil euros, que deverá ser acionada pela SAD no próximo defeso. Além disso, beneficia do facto de ser canhoto e, também, de Diogo Queirós estar em fim de contrato - não vai renovar -, fazendo com que a administração precise, obrigatoriamente, de assegurar um jogador para a posição. Há, ainda, Alexandre Penetra, que em 2022/23 tem sido maioritariamente utilizado como lateral-direito.