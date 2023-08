Segundo reforço do dia oficializado em Famalicão

Nathan, lateral-direito que já tinha representado o Boavista, está de volta a Portugal.

Nathan é o segundo reforço do dia em Famalicão. O lateral-direito, de 21 anos, foi emprestado pelo Santos aos minhotos, que ficam com uma opção de compra no final da temporada, de valor não divulgado.

Trata-se de um regresso ao futebol português do brasileiro que tinha representado o Boavista em 2020/21 e 2021/22. Entretanto, regressou ao Brasil para representar o Santos, mas estava afastado das opções dos paulistas depois de ter sido apanhado numa saída noturna.

Leia também Vídeos O incrível golo de Luis Díaz pelo Liverpool: de primeira e de calcanhar Luis Díaz, extremo que o Liverpool contratou ao FC Porto em 2022, tem dado sinais de estar em plena forma nesta pré-temporada. Esta segunda-feira, no particular com os alemães do Darmstadt, fechou as contas da vitória (3-1) dos "reds" com um golaço... de calcanhar! Ora espreite. [Vídeo CBS Sports Golazo]

"Estou muito contente por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão e por estar de regresso ao futebol português. As expectativas são muito boas, pois sinto ser uma boa oportunidade para continuar a evoluir num clube que tem vindo a conquistar, com muito mérito, uma posição relevante em Portugal. O passado no futebol português permite-me conhecer bem o clube. Por aqui já passaram muitos jogadores que estão atualmente a jogar a alto nível no futebol europeu e isso faz-me crer que este seria o passo ideal para a minha carreira", afirmou.

Nathan assume-se como "um lateral ofensivo, com força e bom no um para um", e promete que irá "dar o máximo para ajudar a que todos possamos ser felizes esta temporada". Revela-se "ansioso" por poder jogar perante "adeptos tão entusiastas" e revela a convicção de que irá ser "muito feliz" ao serviço do "Fama".