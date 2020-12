"Se não tivéssemos empatado, também reconheceria que a vitória cairia bem ao Sporting"

Famalicao 's head coach Joao Pedro Sousa reacts during their Portuguese First League soccer match against FC Porto, held at 22 June Municipal stadium, in Famalicao, north of Portugal, 03 June 2020. JOSE COELHO/POOL/LUSA

Técnico do Famalicão, João Pedro Sousa destacou qualidade do Sporting para de exaltar ponto conquistado o empate, 2-2, este domingo, que interrompeu a sequência de cinco vitórias seguidas do adversário. Treinador afirmou que maior virtude da equipa foi saber se defender frente ao líder da I Liga.

Análise do jogo: "Foi um jogo extremamente complicado para nós, fomos obrigados a defender. Claramente, o Sporting dominou o jogo. A nossa maior virtude foi a forma como defendemos. Conseguimos por evitar o corredor do Sporting e limitávamos ao máximo o jogo em profundidade que eles têm. Apesar do domínio que eles tiveram, foram poucas as oportunidades de finalizar. Na segunda parte, tivemos mais dificuldades, fomos para o intervalo a perder e tentámos arriscar um pouco. Apesar das poucas vezes que chegámos à zona de finalização, cedemos espaço ao Sporting, que teve uma ou outra situação perigosa e poderia ter finalizado. Depois colocámos a alma e o coração e o resultado ficou aberto. Felizmente, na bola parada conseguimos empatar o jogo. Não posso deixar de dizer que os meus jogadores mereceram o empate, mas se não tivéssemos empatado, também reconheceria que vitória cairia bem ao Sporting".

Em crescimento: "A classificação diz isso, o Sporting tem sido a melhor equipa do campeonato, a qualidade individual grande, o excelente treinador que tem... A nossa evolução refletiu-se um pouco no jogo, mas temos consciência que não conseguimos evoluir tanto de uma semana para outra. Contra o Paços de Ferreira, a equipa mostrou muitas debilidades e este jogo mostrou já crescer alguns em aspetos, mas temos que ter consciência e pés no chão porque temos que trabalhar muito para crescer e sermos cada vez mais competitivos".