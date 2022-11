João Pedro Sousa espera que o Famalicão deixe de ser uma equipa "bipolar". Declarações na antevisão ao jogo com o Marítimo.

O treinador do Famalicão salientou este sábado a necessidade de deixar de ter uma "equipa bipolar", para jogar "unicamente para ganhar", assegurando que tentará ter já essa consistência frente ao Marítimo, no jogo da 12.ª jornada.

João Pedro Sousa está à espera de dificuldades perante a equipa insular, garantindo que o grupo não se deixa enganar com a posição que ocupa na tabela classificativa. "Seguramente que não olhamos para a pontuação do Marítimo, porque percebemos que é uma equipa com qualidade e competente e não vai terminar o campeonato na posição em que está. Depois, é perceber o nosso próprio momento, pois sabemos que é sempre difícil jogar depois de uma derrota, por vezes é até angustiante, mas temos de ir para jogo com muita ambição e empenho para sermos cada vez mais consistentes", frisou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão.

João Pedro Sousa salientou a necessidade de consolidar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e prometeu dar respostas. "Temos de deixar de ser uma equipa bipolar, uma equipa com um jogo muito bom e logo a seguir outro mau. Mesmo durante os jogos, temos períodos muito intermitentes, que têm de deixar de existir, mantendo aquilo que nos deve sempre caracterizar, que é jogar sempre com muita ambição, com os olhos sempre na baliza do adversário", disse ainda.

Questionado sobre o que tem falhado, o treinador famalicense não hesitou em apontar o dedo a si próprio. "Se calhar, tem falhado um pouco a mensagem do próprio treinador. A verdade é que tudo o que pedi aos jogadores eles fizeram, mas há coisas que temos de alterar e melhorar até dentro dos jogos e mediante os problemas que eles nos colocam. Sou muito exigente com eles, porque reconheço a capacidade aos meus jogadores", concluiu.

O Famalicão, 14.º classificado, com 10 pontos, desloca-se este domingo à Madeira, para defrontar o Marítimo, em penúltimo, com cinco, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.