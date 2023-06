SAD do Famalicão negoceia com o Braga para ter Moura em definitivo

Francisco Moura brilhou no Famalicão cedido pelo Braga

Negociações com o Braga já decorrem para que o lateral-esquerdo continue às ordens de João Pedro Sousa. Acordo não está, no entanto, consumado.

A SAD do Famalicão quer contratar Francisco Moura a título definitivo depois de uma época emprestado pelo Braga, na qual fez 37 jogos. Já existem, inclusive, conversações com os arsenalistas nesse sentido, embora o acordo entre as partes ainda não tenha sido alcançado.

O lateral-esquerdo, que no conjunto de Artur Jorge estará tapado por Sequeira e longe de conseguir uma utilização semelhante à de 2022/23, até realizou menos partidas do que em 2021/22 (42), mas somou bem mais minutos (2894" contra 2195"). Além disso, Moura igualou o máximo de golos enquanto sénior (dois), o mesmo que tinha conseguido nas duas temporadas anteriores, ao serviço dos bracarenses. Todavia, bateu o recorde nas assistências (quatro).

Avaliado pelo portal Transfermarkt em três milhões de euros, o campeão europeu de sub-19 pela Seleção Nacional e internacional dos sub-18 aos sub-20 escreveu um texto de despedida, após a última jornada do campeonato, mas poderá ser um até já. "Obrigado Famalicão por este ano incrível, em especial às pessoas com quem partilhei o dia a dia. Vocês ficaram marcados no meu coração", publicou o esquerdino nas redes sociais.