SAD do Famalicão completa cinco anos e tem em Iván Jaime um Euromilhões

Eleito o melhor jogador jovem da Liga, médio seduz o mercado.

Iván Jaime foi eleito o melhor jogador jovem da I Liga em 2022/23, numa votação efetuada pelos treinadores e capitães da competição. O médio-ofensivo viu coroada a melhor época da carreira, traduzida em nove golos e três assistências.

Avaliado em cinco milhões de euros pelo Transfermarkt, site especializado na matéria, o jogador natural de Málaga, já associado a clubes como Sporting e FC Porto, bem como a interessados vindos de Espanha, afigura-se como a próxima grande venda da SAD liderada por Miguel Ribeiro, que completa, esta quarta-feira, cinco anos de existência. Durante esse período, o "Fama" já fez entrar nos seus cofres 34,7 milhões de euros em vendas de jogadores, contra 11,8 milhões gastos em investimentos.

Desde a criação da sociedade desportiva, os minhotos estiveram por duas vezes nas meias-finais da Taça de Portugal (2019/20 e 2022/23), sendo que na primeira ocasião ficaram a um golo de poder eliminar o Benfica, enquanto, na época agora finda, estiveram quase a ir aos penáltis frente ao FC Porto, que só resolveu a eliminatória nos minutos finais do prolongamento. Além disso, o ano de regresso ao primeiro escalão valeu o melhor desempenho de sempre no campeonato e uma luta pela Europa perdida no último minuto da derradeira jornada.