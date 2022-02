Rui Silva e o momento de João Carlos Teixeira: "Factos dizem que foi uma mais-valia"

João Carlos Teixeira com a camisola do Famalicão

Declarações do treinador do Famalicão, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo

Semana: "A nossa semana foi feliz até começar. Pedi o máximo de exigência. Coloquei o máximo de pressão. Só com isso sei que vamos conseguir continuar focados no nosso processo, no nosso objetivo que é o jogo seguinte, continuar nos níveis máximos de alerta naquilo que podemos produzir enquanto jogo. Foi uma semana de exigência máxima, como foram as anteriores. Os 5-0 unicamente nos dá mais três pontos, mais confiança para praticarmos o futebol que estamos a exigir."

Marítimo: "É uma equipa que tem dedo do treinador. Nota-se que tem uma ideia de jogo que tem um treinador por trás. E desde que o Vasco Seabra chegou nota-se a evolução do Marítimo. É uma equipa que nos vai colocar o nosso nível máximo de exigência e concentração."

As fases são relativas: "O Marítimo vem já de uma longa fase. Bons resultados, boas exibições. Mas isto são semanas de trabalho. Cada jogo é diferente. É difícil muitas vezes acumular do jogo anterior para o próximo jogo. Este jogo vai ser diferente do anterior. Pretendemos manter o nosso foco naquilo que somos enquanto equipa. E aquilo que somos enquanto equipa é colocar o nosso jogo independentemente do campo onde vamos jogar."

Evolução: "De semana para semana temos vindo a acrescentar algo à equipa. Em casa ainda não sofremos golos. Temos vindo a criar uma estabilidade na equipa. Temos vindo a criar manutenção de posse de bola. Temos vindo a criar concretização no último terço. O que se pretende agora é que mantenha tudo o que aprendeu até agora. O que fez no último jogo foi a junção de todos os conteúdos. No próximo jogo queremos que mantenha isso."

João Carlos Teixeira: "Os factos dizem que foi uma mais-valia. Tem assistências, tem golos... Mas no futebol o mais importante é o que é que eu faço, não é o que é que eu fiz. O João já fez no jogo passado, mas vai ainda dar mais à equipa. Vamos permitir que o João o faça no próximo jogo. Isso é o futebol. Muitas vezes valorizamos muito o que fazemos no passado e o futebol não é isso. É o presente. E é importante ter os pés bem assentes no chão para conseguirmos fazer já no próximo jogo novamente."

Plantel equilibrado: "Neste momento é o plantel perfeito porque é o que tenho. O equilíbrio da equipa não se faz só com a que joga, mas com quem treina durante a semana. Muitas vezes é muito importante quem está do outro lado a treinar connosco, quem compete pelo mesmo lugar para cada posição todos eles se tornarem mais competitivos. Neste momento o plantel está mais equilibrado, mais competitivo em todas as posições."

Adeptos: Mais de uma centena de adeptos irem à Madeira representa a grandeza do apoio dos famalicenses. Para nós, enquanto equipa, a pressão que é colocada para produzirmos uma boa exibição no jogo, para ganhar, é interpretada como boa pressão. Vamos tentar canalizar todas essas energias para nós."

Gustavo Assunção: "Todos os reforços que chegaram em janeiro têm sido mais valias quer para jogo, quer para treino. O Gustavo chegou com uma disponibilidade tremenda para treinar, com uma disponibilidade enorme para competir e isso tem sido o reflexo nos jogos, porque eu acredito muito que aquilo que nós produzimos em treino é o que nós conseguimos produzir em jogo."