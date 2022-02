Rui Silva destaca personalidade em Alvalade e revela certeza: "O Famalicão fica na Liga"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Declarações do treinador do Famalicão em reação à derrota, por 2-0, frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin

Concretização a menos: "Falta concretizar as oportunidades que temos nos jogos. Tem-se visto que há uma equipa, um padrão de jogo, conseguimos jogar olhos nos olhos com equipas grandes, como hoje [em Alvalade]. Faltou-nos ganhar os jogos em casa, que merecemos, mas não tenho dúvida de que iremos conseguir ficar na I Liga [n.d.r.: está no 16.º posto da tabela].

Penálti desperdiçado por Banza: "Não conseguimos concretizar a oportunidade que tivemos, o que nos deixou mais fragilizados emocionalmente. Voltámos a sofrer um golo de bola parada e isso quebrou-nos. São duas partes distintas. Falhar um penálti acaba por ser uma motivação extra para o Sporting conseguir entrar mais forte a segunda parte. Tivemos uma quebra energética, conseguimos voltar a entrar na disputa pelo resultado."

Contratação de João Carlos Teixeira: "É um jogador que conhecemos muito bem e sabíamos o que podia aportar à equipa. Conseguiu muitas vezes romper linhas de passe, manter o nosso jogo alto, criou ações de finalização. Faltou-lhe o que faltou aos outros, converter essas oportunidades em golo".