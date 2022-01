Rui Pedro Silva: "Tentámos minimizar este surto de covid-19 e as lesões"

Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, após a derrota frente ao FC Porto , na ronda 19 do campeonato.

Rui Pedro Silva gostou da reação da equipa, apesar da derrota do Famalicão no Dragão, em jogo da ronda 19 do campeonato. "Estou satisfeito com aquilo que conseguimos fazer na segunda parte, com momentos de pressão, e acabámos por corrigir alguns aspetos. Foi uma segunda parte muito melhor", destacou o treinador do Famalicão, revelando o que disse aos jogadores. "O que pedi ao intervalo foi que tivessem coragem, pressionassem mais alto e que, todos juntos, assumissem esse risco."

Apesar das inúmeras baixas, elogiou quem jogou. "Tivemos de ajustar o nosso plano, mas isso não nos impediu de ter uma equipa competitiva. Com alternativas podíamos ter mexido durante o jogo e podíamos estar mais fortes, mas tentámos minimizar este surto de covid-19 e as lesões", desdramatizou o treinador do Famalicão, dando nota positiva aos eleitos. "Quem estava a jogar fora da posição, casos do Ivo Rodrigues, do Pickel e do Iván Jaime, são mais-valias para a equipa e alternativas para o futuro."