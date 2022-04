Rui Pedro Silva pede penálti: "É a minha opinião enquanto treinador, porque nunca fui árbitro"

Declarações do treinador Rui Pedro Silva após o Famalicão-Boavista (1-2) no final do encontro da 28.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Duas partes distintas. Na primeira parte foi um jogo não tão bem conseguido da nossa parte apesar de achar que houve equilíbrio. Não houve propriamente uma superioridade tão clara para chegar ao intervalo a perder por 2-0."

Situações anómalas: "Obviamente que nos aconteceram estas situações anómalas que nos têm vindo a acontecer. Mas temos de ser fortes para voltarmos a sair delas e rapidamente entrar no nosso caminho.Na segunda parte corrigimos. Soubemos arriscar. Soubemos focarmos no jogo, estar concentrados. Produzimos bastante jogo, mas devíamos ter concretizado. E penso que pelas oportunidades criadas o resultado poderia ter sido outro."

Penálti: "A minha sensação no banco foi que foi penálti. Olhando para a imagem, e é a minha opinião enquanto treinador, porque nunca fui árbitro, voltou a parecer-me penálti claro".