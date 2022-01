Rui Pedro Silva: "Paços de Ferreira? Foi o nosso melhor jogo desde que cheguei..."

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Declarações do treinador do Famalicão em reação ao empate, a zero, na receção ao Paços de Ferreira, relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin

Reação: "Na segunda parte notou-se uma quebra física da nossa parte, porque tínhamos jogado há três dias, vínhamos de um surto de covid-19, e ficamos reduzidos a dez unidades. Mas ainda assim a resposta da equipa neste jogo foi boa.

Expulsão de Penetra: A expulsão [do Penetra] fragilizou, mas a equipa aceitou-a, focou-se nas tarefas individuais e soube sofrer. Mesmo nessa fase criámos situações que nos podiam ter dado a vantagem.

Nulo sem influência: "O resultado não é um travão no nosso crescimento. Esta foi o melhor jogo da equipa desde que cheguei ao clube. Esse foi o meu sentimento no banco".