Rui Pedro Silva: os reforços, a contestação dos adeptos e o Sporting

Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na antevisão ao jogo com o Sporting, às 20h30 de domingo.

Visita ao Sporting: "A nossa perspetiva para este jogo é igual a a todos os outros: vamos entrar em campo para competir e conquistar os três pontos. Vamos defrontar uma excelente equipa e que tem um jogo muito padronizado. E isso torna-os uma equipa mais forte do que outras. Estão juntos e unidos em prol de um objetivo, mas também é um aliciante para nós esse tipo de exigência. Fizemos uma boa semana de treinos e estamos prontos para competir".

Os reforços de inverno: "Chegaram em muito boas condições. Alguns estão prontos para jogar e competir. Encontram-se todos disponíveis para competir à exceção do Ivan Dolcek, que testou positivo à covid-19".

Famalicão estabilizado e os melhores resultados fora de casa: "O Famalicão está em crescendo. O nosso primeiro objetivo desde que chegámos foi estabilizar a equipa, tornando-a mais sólida e compacta. Por vezes torna-se, de facto, mais fácil jogar fora de casa porque apanhamos defesas menos compactas, mas também queremos ser mais fortes jogando em casa, tendo os adeptos connosco".

Em cinco jogos, apenas uma derrota e a fuga aos últimos lugares: "Jogando com pontos, ficamos mais confiantes e, obviamente, cometemos erros mais facilmente. Mas sinto a equipa confiante e preparada, tudo leva o seu tempo. Sinto a equipa compacta e forte, pronta para discutir qualquer jogo. Não sofrendo golos, estamos muito próximos de ganhar qualquer jogo e temos trabalhado nesse sentido".

Fazer as pazes com os sócios depois da contestação: "O grupo ficou insatisfeito com o resultado frente ao Arouca (empate a zero). Fomos os primeiros a sentir isso. Compreendi por isso a insatisfação dos adeptos. Mas também devemos olhar para dentro e perceber que fizemos algumas coisas boas nesse jogo. De resto, nunca me dei mal com os adeptos. Estamos em sintonia. Logo no primeiro treino da semana, percebemos que todos queremos dar alegrias aos adeptos, colocando o Famalicão no lugar que merece".

Estratégia de jogo para Alvalade: "A conquista dos três pontos está sempre presente na nossa cabeça. É uma exigência colocada internamente e da parte doas adeptos. Vamos defrontar um Sporting com um padrão de jogo muito forte, mas vamos tentar contrariar os pontos fortes do adversário. Vamos explorar, por outro lado, o nosso jogo, e ainda alguns pontos débeis do Sporting. Temos que enquadrar também os nossos jogadores no nosso sistema. Vamos tentar manter-nos em jogo o mais tempo possível, evitando sofrer golos. Assim estaremos mais próximos de ganhar. Vamos tentar prolongar a posse de bola".

Melhorias: "Senti que tinha que estabilizar a equipa, tornando-a mais robusta, não permitindo golos em qualquer ocasião. Fazendo crescer esse processo de equipa, vejo a equipa a crescer. Com uma semana em cima, acho que já podemos dar mais um passo no sentido de evolução. Temos que ser corajosos para colocar em campo o nosso jogo".