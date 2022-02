Rui Pedro Silva: "O jogo feito em Alvalade tem que ser a nossa referência"

Treinador do Famalicão, em antevisão do jogo agendado para o próximo domingo, em casa, contra o Moreirense, frisou que a personalidade exibida contra o Sporting é receita a seguir

Ciclo de jogos com adversários da parte inferior da tabela: "Focamo-nos única e exclusivamente no jogo de amanhã."

Jogo com Moreirense: "Prevejo uma continuidade na nossa equipa, naquilo que temos vindo a fazer, prevejo um jogo muito competitivo, bem jogado pelas duas equipas, pelo que se viu do Moreirense nos últimos jogos querem jogar, são competitivos e agressivos por isso prevejo um bom jogo."

Tentar repetir exibição de Alvalade: "O jogo em Alvalade tem que ser a nossa referência e só pode sê-lo se reproduzirmos esse mesmo jogo. Se não o conseguirmos, a exibição em Alvalade entra no esquecimento. Temos que ter aquele foco como referência. Notou-se claramente uma equipa em Alvalade e não um individualismo. É esse o nosso objetivo enquanto grupo, que exista um símbolo e não um nome. Se vamos jogar de peito aberto, podemos ter o receio de sair com uma goleada, mas nunca existiu esse receio. É difícil jogar com um grande e dizer que perdemos num penálti e numa bola parada. Isso tem muito a dizer do nosso desempenho no jogo."

Pressão para vencer no campeonato: "A obrigatoriedade de ganhar é em todos os jogos."

Falta de golos marcados: "Preocupa-me não termos conseguido concretizar as oportunidades com o Sporting, mas temos que voltar atrás. Temos criado, temos muitas situações, bastantes remates à baliza para poucos golos. Há um meio-termo, estamos a criar, mas não a concretizar. Preocupava-me mais se não criássemos. Nesta semana, foi focado o trabalho no último terço de marcarmos golos."

Colocação de Marcos Paulo nos sub-23: Há sempre uma adaptação a realidades diferentes. O Marcos foi jogar para os sub-23 porque é um espaço competitivo que vai tornar o Marcos melhor jogador para chegar a um nível onde possa competir na nossa equipa.