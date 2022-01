Rui Pedro Silva: "Diogo Queirós é um jogador com um histórico que o poderá beneficiar"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na antevisão ao jogo com o Arouca, segunda-feira, às 21h15.

A preparação: "Num plano geral foi uma semana excelente. Foi uma semana positiva. Uma semana em que tivemos o grupo junto, onde criámos rotinas, cumplicidades entre os vários jogadores. Foi uma semana excelente no ponto de vista geral. Enquanto grupo penso que terá sido a nossa melhor semana de trabalho. Enquanto grupo avaliámos tudo, avaliámos o que foi mal feito de uma forma muito positiva, de uma forma construtiva. E nós enquanto grupo temos que olhar para a nossa equipa e dizer frontalmente aquilo que não esteve bem, reforçar aquilo que conseguimos fazer e olhar como alternativas aquilo que conseguiram fazer de diferente. É assim que vamos conseguir crescer enquanto equipa. Em relação ao jogo com o FC Porto, houve duas partes distintas, com comportamentos distintos. Mas nas duas partes conseguimos encontrar aspetos positivos na equipa, e aspetos que não gostei, mas o mais importante foi juntarmos e aportamos qual é o caminho."

Arouca: "O nosso tónico para este jogo é a conquista dos três pontos. Não é olhar para a posição do Arouca. Sabemos que temos do nosso lado a responsabilidade, e não estamos dependentes das outras equipas para atingirmos o objetivo final, mas olhamos exclusivamente como um jogo, para competir, para ganhar. Olho para o Arouca como uma equipa com muita intensidade, muito competitiva, a acreditar até ao último minuto. Como uma confiança grande."

Mercado: "Fico contente que a janela esteja a fechar. Temos que gerir isso enquanto treinadores. Movimenta muitos interesses. O único que tem o processo concluído é o Gustavo. Sobre os outros de que se fala, não está nada definido. Se o Famalicão não está tão ativo neste mercado de janeiro é porque tanto a administração como eu sentimos que o Famalicão tem um grupo de jogadores competente para o nosso jogo".

Diogo Queirós: " Se o Diogo vier, é um jogador que foi capitão do FC Porto, foi capitão de seleção e campeão europeu pelos sub-21, obviamente que é um jogador com um histórico que o poderá beneficiar. Se chegar cá vai competir com os outros para conquistar um lugar na equipa".