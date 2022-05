Rui Pedro Silva é um dos vários casos para decidir pelo Famalicão

Rui Pedro Silva está em final de contrato e não é certa a continuidade. Marcos Paulo, Dolcek e Kadile, todos emprestados, dificilmente ficarão no Minho. SAD tem opção de compra de Marín, Banza e Bruno Rodrigues. O direito sobre Alex Nascimento já expirou, mas o portal UOL diz que o Famalicão tentará negociá-lo por um valor abaixo de 800 mil euros.

Conseguida a permanência, o plantel do Famalicão vai voltar a sofrer várias alterações, a exemplo do que tem sucedido desde que subiu à Liga Bwin, em 2018/19. Rui Pedro Silva, sabe O JOGO, está em final de contrato e não é certa a continuidade no comando técnico da equipa, uma questão que será discutida nas próximas semanas.

Na altura da contratação, recorde-se, o clube não divulgara a duração do vínculo do sucessor de Ivo Vieira, que soma cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas no campeonato, uma marca que serviu para tirar os minhotos da zona aflitiva da tabela e garantir a salvação.

Além da questão do treinador, há, pelo menos, quatro jogadores emprestados que dificilmente ficarão no "Fama". Emprestado pelo Atlético Madrid no verão passado, Marcos Paulo nunca se conseguiu impor e está de malas aviadas rumo a Espanha. Depois, Ivan Dolcek e Junior Kadile, estes reforços de janeiro, e Pedro Marques também não deverão continuar.

A SAD tem opção de compra dos passes de Adrián Marín, Banza e Bruno Rodrigues e todos eles têm sido importantes ao longo do campeonato. Alex Nascimento também o foi, apesar de, devido a lesões, ter jogado menos do que os restantes.

Sobre o central, o portal UOL escreveu, ontem, que o emblema português não exerceu, dentro do prazo, a opção de compra fixada em 800 mil euros por 80 por cento do passe, mas que mantém o interesse no jogador, embora por uma quantia inferior. Marín, Banza e Bruno Rodrigues assumiram-se como indiscutíveis.

Por último, há ainda o caso de Pêpê Rodrigues, médio cedido pelo Olympiacos há duas temporadas e com 53 encontros disputados pelo "Vila Nova". Tem mercado, tal como tinha no defeso anterior, mas a vontade do jogador foi decisiva para continuar no Minho, negócio que ficou somente fechado na véspera da primeira jornada do campeonato. Mantê-lo por mais uma época será um novo jogo de paciência.

A maior base já está formada

Apesar de ter nove emprestados, esta é a temporada em que o Famalicão tem mais atletas contratualizados e uma base maior de jogadores que podem transitar para 2022/23. Três deles (Rúben Lima, David Tavares e Iván Jaime) estão lesionados e não jogam mais esta época. David Tavares esteve para sair em janeiro, mas entretanto sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados.