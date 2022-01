Rui Pedro Silva e o primeiro triunfo caseiro: "Recuperamos os dois pontos que perdemos em Braga"

Declarações do treinador do Famalicão, no final do encontro com o Belenenses (1-0)

Jogo: "Foi um jogo conseguido porque atingimos o primeiro objetivo, os três pontos. Conseguimos a primeira vitória em casa e recuperamos os dois pontos que perdemos em Braga."

Entrada: "Entrámos algo intranquilos por causa da posição que ocupamos na tabela classificativa. Ao intervalo corrigimos e acho que a equipa, na segunda parte, entrou mais confiante, criou mais oportunidades de golo e, com naturalidade, marcámos e conquistamos os três pontos."

Próximo jogo: "Só posso perspetivar o próximo jogo, com o Paços de Ferreira. É difícil projetar um futuro longínquo, só jogo a jogo. Sabemos que passo a passo podemos conquistar mais posições na tabela classificativa."