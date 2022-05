Rui Pedro Silva e o momento do Famalicão: "São adeptos exigentes"

Declarações do treinador do Famalicão, no final do encontro com o Belenenses (2-3)

Duas partes distintas: "Foram duas partes distintas. Na primeira parte, não conseguimos impor o nosso jogo, não tivemos as melhores decisões, alguma desconcentração e acabámos por sofrer um golo numa transição. Na segunda parte, ajustámos, pusemos o Pickel um pouco mais alto no campo e com uma pressão mais efetiva. Acabámos por dar a volta ao jogo, que, depois, entrou num período de mais bolas longas, onde faltou controlar melhor o jogo e ter mais discernimento. Felizmente, aconteceu o terceiro golo. Foi um jogo equilibrado no sentido de oportunidades e caiu para nós a vitória.

Exigência e expetativas: "São adeptos exigentes, com expectativas altas. Desde que entrei, o objetivo foi a manutenção. Jogámos jogos decisivos, finais, jogos quase críticos no objetivo e isso faz crescer a ansiedade. Acho que a equipa correspondeu e tem mostrado qualidade nesta reta final do campeonato."