Rui Pedro Silva e as queixas do Benfica: "Toda a gente percebeu que não era penálti"

Declarações de Rui Pedro Silva, treinador famalicense, após o Benfica-Famalicão (0-0), partida relativa à 31ª jornada da Liga Bwin

Exibição: "Defendemos bem, mantivemos um bloco baixo mas não era essa a nossa intenção. Queríamos manter um bloco o mais alto possível, é normal que o Benfica tenha mais posse, mas acabámos por ter mais controlo. Acho que a nossa equipa esteve compacta, não permitiu grandes oportunidades de golo, infelizmente não conseguimos concretizar o nosso objetivo de hoje, que era lutar pelos três pontos".

Porque é que o Famalicão foi baixando linhas? "Tentámos, com o posicionamento do Pedro Marques, condicionar o Benfica para um dos lados e tentámos ser mais pressionantes, mas o que condicionou isso foi a qualidade na saída de jogo do Benfica, que acabou por nos obrigar a baixar linhas".

Lance polémico: "Ainda não vi nenhuma imagem de televisão, apenas do banco. Eu fiquei admirado, a partir do banco não percecionei nenhum lance para penálti, obviamente que depois vi a reclamarem mas, com o VAR, acho que toda a gente percebeu que não era penálti. Mas ressalvo, é a opinião do VAR, do banco penso que não é penálti".