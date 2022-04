Rui Pedro Silva e o jogo com o Boavista: "Estão sempre ligados ao jogo"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Treinador alertou para um oponente "muito competitivo" e isso traduz-se na quantidade de empates na Liga Bwin

Jogo: "Espero sempre um Boavista muito competitivo, tem sido o registo do Petit desde que assumiu a equipa. Está sempre ligado no jogo, ligado ao processo competitivo, mantém o espírito do jogo vivo até ao final e os factos assim o dizem, pois consegue bastantes empates."

Ganhar para superar a barreira dos 30 pontos: "Tentámos que não exista essa barreira psicológica dos 30 ou 40 ou 50 pontos. Queremos é ganhar. Este objetivo de ganhar requer uma grande capacidade de estar focado no jogo."

Equilíbrio entre as duas equipas na tabela: "Aproveitámos esta paragem para estarmos ainda mais focados no nosso plano e acho que o fator casa vai ser fundamental. Contamos com o apoio incondicional dos nossos adeptos e continuarmos sem perder em casa."

Boletim clínico: "Contamos com mais jogadores do que na última convocatória. O Diogo Figueiras e o Ivo Rodrigues já integram os trabalhos."

Penetra e Pedro Brazão estiveram na Seleção: "É sempre uma mais valia representarem as seleções nacionais. O Penetra estreou-se nos sub-21, está feliz por ter jogado, é dos jogadores que está aqui há mais tempo e fez parte de uma base que deu consistência com a equipa e está completamente preparado para ir a jogo."