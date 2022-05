Rui Pedro Silva e a reviravolta sobre o Braga: "Tenho um cântico no ouvido..."

Declarações do treinador do Famalicão após a vitória, por 3-2, na receção ao Braga, que esteve a vencer por dois golos de diferença, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga Bwin

Sentimento no final do jogo e da época: "O sentimento com que saio... Venho com um cântico no ouvido: 'Isto é Famalicão'. Foi com esta identidade que quisemos disputar o último jogo. Desde que cá cheguei, tentei impor uma obsessão pelos três pontos. Olhando para a tabela classificativa, estes três pontos significavam para nós um salto grande na tabela, terminámos em oitavo lugar."

Análise ao jogo: "No início do jogo não entrámos tão bem. Obviamente que o Braga tinha a sua estratégia, implementou-a bem e nós, já durante a primeira parte, conseguimos anular um bocadinho o que tinha sido essa estratégia e reduzir a diferença. Fizemos uma segunda parte fantástica, com personalidade, atitude, com crença no nosso trabalho, com um estádio cheio que nos ajudou na conquista dos três pontos. Estou muito contente por esta vitória e por este final de campeonato."

Futuro no Famalicão: "Relativamente a isso, não posso dizer nada, porque, como disse anteriormente, até agora, focámo-nos jogo a jogo, em terminar a mostrar a nossa identidade e a nossa crença. Relativamente ao futuro, teremos tempo."