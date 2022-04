Rui Pedro Silva: "Disse aos jogadores na Luz que faltou algo mais"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de sexta-feira (20h15), em casa, com o Estoril.

Estoril sem pressão na classificação: "Jogar sem pressão é relativo, tanto pode dar uma equipa confiante, como relaxada. Para nós, nunca será um fator importante. Sobre o Estoril, tem bom futebol, uma boa identidade, está a jogar bem e da nossa parte temos de ganhar."

Necessário outro tipo de jogo depois do empate no Benfica: "Temos de manter a atitude, o compromisso, mas disse aos jogadores que faltou-nos algo mais. Faltou-nos definição, decisão, ser mais acutilantes e ofensivos e é isso que vamos acrescentar neste jogo."

Ausências: "O Ivo Rodrigues e o João Carlos Teixeira estão a recuperar. Uma rotura muscular é um processo demorado, estão integrados no treino, mas requer um processo para estar pronto para competir."

Dois jogos esta época com o Estoril e sem perder: "Não há jogos iguais."

Ausência de Pickel: "A partir do momento em que não tenho o Pickel (castigado), não posso jogar com três médios (Pêpê, Gustavo e Pickel. São três jogadores muito competentes, dão uma estabilidade grande à equipa. Queremos dar uma alegria aos adeptos."

Alterações no sistema tático: "Estabilizámos um onze, mas tivemos as lesões do Alex Nascimento, João Carlos Teixeira e Ivo Rodrigues. Com o Benfica quisemos ter um avançado a explorar mais a profundidade e daí a escolha do Pedro Marques em vez do Cádiz, que é mais posicional."

Ainda o Estoril: "Produz a mesma qualidade que apresentou na primeira volta. Não posso dizer o que se passou na segunda volta, porque os resultados não têm acompanhado as exibições, mas temos de esperar o melhor do Estoril."

Permanência: "Acreditamos que uma vitória [deixará as contas praticamente fechadas] e percebemos a importância deste jogo."