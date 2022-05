Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Treinador deve selar o acordo com o Famalicão na próxima semana. Avançado regressa ao Lens.

Rui Pedro Silva deverá continuar no comando do Famalicão. A SAD pretende manter o treinador, que também quer ficar no Minho, e o acordo deverá ficar selado na próxima semana.

Em sentido contrário, Banza, emprestado pelo Lens, tem uma opção de compra avultada e vai regressar aos franceses, sabendo que ganhou mercado em Portugal.