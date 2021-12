Rui Pedro Silva: "Cheguei há dois dias, mas já sinto a paixão deste clube"

Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, após a eliminação da Taça de Portugal aos pés do Portimonense (4-2, após grandes penalidades; 1-1 nos 120 minutos). Foi a estreia do técnico nos famalicenses.

Análise ao jogo: "A nossa primeira parte foi muito conseguida. O Portimonense tem a felicidade e o mérito de marcar em cima do intervalo. Na segunda parte, voltámos a entrar fortes e depois há a expulsão [de um jogador do Portimonense], o jogo fica só num sentido. Tivemos atitude, raça, competição... tivemos jogo por fora e por dentro, oportunidades de golo. Disse aos jogadores que este é o caminho. Com esta atitude vamos conseguir competir no próximo jogo."

A equipa que encontrou em Famalicão: "Tenho aqui uma equipa com muita ambição, que quer lutar por todos os jogos e que quer chegar mais alto na tabela classificativa."

Ambições como treinador principal: "Estou há 15 anos a estudar o futebol, a perceber qual será o melhor caminho, e tenho muita ambição de construir um projeto em que possa projetar jovens e competir a casa jogo para ganhar."

Palavra aos adeptos: "Parabéns à massa associativa. Cheguei há dois dias, mas já sinto a paixão deste clube."