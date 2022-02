Rui Pedro Silva após empate do Famalicão: "Torna-se difícil imprimir ritmo e manter intensidade"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Declarações do treinador Rui Pedro Silva após o Famalicão-Arouca (0-0), da 20ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Compreendo a insatisfação. Enquanto equipa também estamos insatisfeitos pelo resultado e com alguma falta de produtividade no jogo ofensivo. A equipa entrou confiante na primeira parte, conseguiu jogar e chegar ao último terço. Faltou criar situações de golo. Acreditámos também que faltou maior agressão no último terço."

Quebras: "Na segunda parte houve muitas quebras e paragens. Torna-se difícil imprimir ritmo e manter intensidade. Tentámos, mas não tivemos discernimento nem serenidade para manter o mesmo jogo. Agradecemos a presença e o apoio. Compreendemos a insatisfação dos adeptos e vamos tentar dar uma resposta já no próximo jogo.

Reforços: "Os reforços são jogadores que achamos que poderiam acrescentar mais valor e aumentar a competitividade. Vamos tornar a equipa mais forte. Conheço o Gustavo [Assunção] e reconheço-lhe qualidade suficiente para jogar. Ele chegou bem fisicamente, apesar de não ter jogado há bastante tempo. Sentiu-se um bocadinho isso em alguns momentos. Ele conhece o grupo, o campeonato e o clube, integrou-se rapidamente e hoje foi uma mais-valia."