Rui Pedro Silva aceitou o Famalicão "de olhos fechados" e encontrou "plantel triste"

Rui Pedro Silva, novo treinador do Famalicão

Rui Pedro Silva, sucessor de Ivo Vieira no comando técnico do Famalicão, foi apresentado esta segunda-feira,

Motivos para aceitar o desafio: "Enquanto treinador e equipa técnica somos ambiciosos. É um clube que tem um projeto e pelos dois dias que estive aqui, percebi que há uma paixão muito grande neste clube. São fatores que foram decisivos na escolha do projeto. Aceitei de olhos fechados, senão não estaria aqui para dirigir um jogo com dois dias."

Falou com Ivo Vieira?: "Não falei, encontrei pessoas que estavam aqui, como o Tarantini e o Ricardo, e foram duas pessoas que me passaram informação importante e fidedigna para ter informação total."

Plantel: "Encontrei um plantel triste, cabisbaixo, mas seria de estranhar se encontrasse um plantel contente, a dançar e a cantar depois de não conseguir ganhar jogos. Mas também encontrei um plantel que me recebeu muito bem, a tentar receber o máximo de ideias possíveis e isso foi o mais importante. É um plantel que está num momento de reação e que quer receber as informações que eu possa passar."

Projeto apresentado: "É uma equipa com muita qualidade, mas a qualidade só aparece se existir uma equipa e estamos aqui para construir uma equipa. A partir desse projeto, vão começar a sobressair as qualidades do plantel. Neste momento, o passo mais importante é construir uma equipa."