Rui Fonte deixa o Estoril, mas prossegue a carreira na Liga Bwin

Rui Fonte será reforço do Famalicão

Apesar das manifestações de interesse que chegaram de clubes estrangeiros, o atacante, de 32 anos, acabou por ser seduzido pelo projeto do Famalicão.



Rui Fonte prepara-se para assinar amanhã, segunda-feira, um contrato válido por duas épocas com o Famalicão e, de seguida, integrar os trabalhos de pré-temporada, que se iniciam precisamente nesse dia. Este é o cenário em perspetiva salvo qualquer contrariedade de última hora, uma vez que entre o clube e o avançado o acordo já foi estabelecido.

O ponta-de-lança chega a custo zero, uma vez que terminou o vínculo com o Estoril, e vai juntar-se ao médio André Simões (ex-AEK, da Grécia) e ao atacante Théo Fonseca (ex-Felgueiras) no lote dos reforços.

Após um ano no Sacavenense, Rui Fonte, de 32 anos, cumpriu grande parte da formação do Sporting antes de a concluir no Arsenal (Inglaterra), por empréstimo dos leões. Posteriormente, passou pelo Crystal Palace (Inglaterra), V. Setúbal, Espanhol (Espanha), Benfica, Belenenses, Braga, Fulham (Inglaterra), Lille (França), de novo Braga e Estoril.

Nos estorilistas, foi utilizado em 24 jogos, 14 dos quais como titular, foi o autor de quatro golos e de uma assistência. O jogador foi alvo de manifestações de interesse de clubes estrangeiros, nomeadamente de França, país onde joga o seu irmão, Rui Fonte (Lille), mas acabou seduzido pelo projeto do Famalicão.