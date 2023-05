Rúben Lima rende Moura na receção ao FC Porto

Rúben Lima (à direita), jogador do Famalicão

O canhoto não figura no onze do Famalicão desde a derrota, por 2-1, em Alvalade

O lateral-esquerdo Rúben Lima prepara-se para ser titular no Famalicão no jogo de sábado, em casa, contra o FC Porto (20h30).

O canhoto não figura no onze do Famalicão desde a derrota, por 2-1, em Alvalade, diante do Sporting, isto porque, esta época, tem estado tapado por Moura, canhoto emprestado pelo Braga e que vai cumprir castigo na partida perante os azuis e brancos.