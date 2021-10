Rúben Lima e a derrota com o Sporting: "Tivemos um golo anulado..."

Rúben Lima num lance com Esgaio

Declarações de Rúben Lima, defesa do Famalicão, após a derrota com o Sporting (2-1), esta terça-feira, no estádio Alvalade, a contar pela segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O jogo: "S​​abíamos que ia ser um jogo difícil, no campo do campeão nacional. Sabíamos que para chegar mais à frente teríamos que jogar como jogámos. Tivemos um golo anulado, mas pronto, o que interessa é que levámos o jogo até ao fim e estivemos bem."

Avaliação: "Penso que o jogo de forma geral foi bem conseguido, viemos com uma estratégia bem montada e conseguimos levá-la até ao intervalo, apesar do golo. Na segunda parte, acabámos por dar a resposta e lutámos até ao fim."

Golo tarde: "Acabou por ser tarde, mas não interessa. Acabámos por fazer o golo, por tentar fazer o segundo, aconteceu, mas foi anulado. O que interessa é que a equipa esteve bem e é seguir em frente no campeonato."

Esperança no apuramento: "Sim, claro. A esperança é a última a morrer. Como no jogo, fomos até ao fim. Esperamos agora para ver o que acontece."