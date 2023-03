Anunciou João Pedro Sousa, treinador dos minhotos.

O defesa-central Riccieli foi substituído ao intervalo do Benfica-Famalicão (2-0), esta sexta-feira, por indicação da equipa médica do emblema famalicense. Aos 43 minutos da primeira parte, o brasileiro chocou com Otamendi e ficou com queixas na cabeça.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, João Pedro Sousa, treinador dos minhotos, revelou, inclusive, que Riccieli foi transportado para o hospital para realizar exames.