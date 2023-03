Riccieli sofre concussão frente ao Benfica e necessitará de repouso

Deve, todavia, ser opção para o jogo com o Casa Pia.

A derrota do Famalicão na Luz deixou contratempos para João Pedro Sousa, que perdeu um dos médios para a receção ao Casa Pia, já que Zaydou completou série de cartões amarelos. A discussão do lugar será feita entre André Simões e Gustavo Assunção, preterido dos eleitos frente ao Benfica.

De qualquer modo, a preocupação maior dos responsáveis do Famalicão após o jogo prendia-se com a condição do central e capitão Riccieli, que teve de ser transportado ao hospital para avaliar danos de uma perda de consciência no relvado já perto do intervalo. O brasileiro sofreu uma concussão, necessitará de repouso, ficando por apurar se já poderá treinar-se quando o Famalicão regressar aos trabalhos na próxima terça-feira. A disponibilidade para o jogo parece segura.