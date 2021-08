Riccieli saiu frustrado, mas elogia atitude: "Fomos muito superiores ao FC Porto"

Riccieli fez o primeiro golo do Famalicão nesta edição do campeonato

Defesa do Famalicão fez o golo da equipa na derrota com os dragões (1-2) no Estádio Municipal de Famalicão

O que faltou: "Nós entrámos um pouco desligados na primeira parte. Sabíamos que seria um jogo difícil, não podíamos dar brechas, demos e eles fizeram o golo. No intervalo, o míster conversou connosco, acertou o que estava errado. No segundo tempo, tentamos ir à procura da vitória, infelizmente aconteceu algo que não me compete a mim falar. Pelo resultado fico triste, mas fico feliz pela atitude da equipa e pela forma como entrámos no segundo tempo a tentar a vitória até ao final. Infelizmente não deu, mas o campeonato está só a começar".

VAR e frustração: "Nós ficamos tristes, comemorámos, pensávamos que no lance golo o Bruno não estava em fora de jogo. Mas não temos que falar disso, mas das coisas boas que fizemos no relvado. A segunda parte foi excelente, tivemos algumas falhas, mas fomos muito superiores. Procurámos a vitória do começo ao final do segundo tempo, infelizmente não deu e agora é trabalhar para o próximo jogo".

Segunda parte e aplausos dos adeptos: "Acho que nós temos que nos apegar às coisas boas, acertar o que falta. A nossa cara é essa do segundo tempo e creio que vai ser sempre assim".