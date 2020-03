Riccieli ouviu conselhos de Deco e escolheu o Famalicão

Central brasileiro assume que o clube minhoto "é bom para começar a carreira"

No espaço aberto pelo Famalicão, "O outro lado", na sua página do Facebook, Riccieli começou por dizer que sonha "ser um jogador bem sucedido" e a primeira abordagem foi sobre este tempo vivido em casa.

"Vejo sempre o lado bom das coisas. O lado mau é ficar sem jogar e sem treinar. O lado bom é que estou a passar o tempo com a minha família, com a minha filha, e por vezes com os jogos e com os treinos tem coisas que passa despercebido. Tenho estado um pouco com ela, dá para ver que está a aprender inglês e umas coisas na escola e durante a semana, com a correria, não percebo essas coisas. E então o lado bom desse vírus para mim está a ser o tempo que passo com a minha família", explicou.

Na época passada, o central jogava no Mirassol, na série D do Brasil. Uma mudança radical, confidenciou. "No início, tive um pouco de receio, mas quando cheguei vi que a equipa era muito jovem, o treinador sabia lidar com uma equipa jovem, é muito bom. E então essas coisas contribuíram para que me adaptasse muito rapidamente ao futebol português", defendeu.

Riccieli teve a possibilidade de receber alguns conselhos por parte de Deco, o seu empresário. "Deu-me muitos conselhos. Falou que era um bom lugar para começar uma carreira e eu vim depois de o ouvir", recordou.



O jogador brasileiro diz que se sente "melhor" a jogar a central e nunca desistiu mesmo quando estava a jogar com pouca frequência. "Não assinei contrato para jogar. Sabia que ia ter uma concorrência muito forte. Estando a jogar ou não vou trabalhar sempre da mesma forma. Quero ajudar sempre a equipa, dentro ou fora do onze, seja titular ou não".



Riccieli assinou um contrato válido por cinco anos e assume a importância de ter uma ligação sólida. "Nesta primeira época acho que comecei bem. Fiz bons jogos, mas pretendo ter uma maior sequência de jogos no futuro".