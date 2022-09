Riccieli elogia João Pedro Sousa: "Trouxe-nos de novo a confiança"

Jogador falou do impacto do treinador na equipa do Famalicão

O central Riccieli admitiu esta sexta-feira que o Famalicão está mais confiante desde a chegada do treinador João Pedro Sousa e que acredita na vitória frente ao Boavista, na oitava jornada da I Liga.

"Vai ser um bom jogo, a equipa deles está confiante, mas a nossa também está com a chegada do novo mister. Ele tem trabalhado bem com o plantel e trouxe-nos de novo a confiança. Tem conversado com o grupo e estamos confiantes para fazermos um bom jogo e conseguirmos os três pontos", disse o jogador, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os "axadrezados".

O defesa central, que já havia trabalhado com João Pedro Sousa aquando a sua passagem pela equipa do Minho, entre 2019 e 2021, volta agora a encontrar-se com o técnico de quem tem boas recordações.

"O mister João Pedro Sousa é um treinador que já conheço e que me ajudou muito, a mim e ao Famalicão, na sua primeira passagem pelo clube. Chegou com as portas abertas e está tudo tranquilo. Tivemos tempo para trabalhar o que estávamos a fazer de menos bem e melhorámos muita coisa. Sinto que ampliámos as nossas ambições. O mister mostrou que podemos disputar todos os jogos para ganhar", referiu o jogador, que não acredita ter mais responsabilidade por já ter trabalho com o treinador.

Segundo Riccieli, o treinador "deixa bem claras" as suas ideias.

"Os jogadores que estão a trabalhar com ele pela primeira vez dizem-me que têm entendido tudo a 100 por cento. Não é um fardo para mim ter de mostrar a esses jogadores o que o mister pretende, a mensagem é passada de uma forma clara", reforçou.

O Famalicão, 16.º classificado, com quatro pontos, recebe no domingo, às 20h30 horas, o Boavista, quarto, com 15, numa partida da oitava jornada da I Liga que se será arbitrada por Gustavo Correia, da associação do Porto.