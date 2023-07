Riccieli e os objetivos do Famalicão: "Queremos grandes coisas"

Riccieli, defesa do Famalicão

Capitão falou dos primeiros dias da pré-temporada, em declarações aos meios do clube.

Primeiros dias de pré-época na renovada Academia do Famalicão: "Tinha ouvido dizer que o Centro de Formação estava muito bonito. Fiquei surpreendido e realmente constatei que temos uma grande estrutura. Estou muito empolgado para começar os jogos e aproveitar esta estrutura. Sabia que mais tarde ou mais cedo o clube ia melhorar, pois está sempre a evoluir.

João Pedro Sousa: "É um treinador que ajudou-me bastante e é bom para mim para ajudar os jogadores que chegaram, pois já conheço o treinador e será mais fácil."

Palavra para os reforços: "É um grande clube, com pressão, com responsabilidade, com grandes adeptos e aqui podem ficar tranquilos pois, se tu fizeres a tua parte, os adeptos vão ajudar-te. Os jogadores que chegam têm muita responsabilidade, mas também confiança dos que estão cá dentro."

Jogadores da formação na equipa principal: "Concordo com isso, tem muitos bons jogadores na formação como o Pablo, o Luiz Júnior e estes dois [Martim Almeida e Afonso Rodrigues] também são muito bons."

Campeonato: "Espero um campeonato muito equilibrado, difícil, a maioria dos clubes manteve as equipas técnicas, a maioria das equipas virão entrosadas, um pouco como acontece connosco. Temos uma boa equipa, queremos surpreender e fazer grandes coisas."